Он выйдет на рынок во втором полугодии.

В конце апреля, как напоминает CnEVPost, китайский автопроизводитель Zeekr должен представить свой первый гибрид, поскольку с момента своего основания в 2021 году компания выпускала только «чистокровные» электромобили. Темпы экспансии последних оказались не так высоки, как хотелось бы участникам рынка, поэтому они друг за другом начали предлагать гибридные силовые установки в основе своих новых моделей. Zeekr не смогла избежать этой тенденции.

Источник изображения: Zeekr

Свой первый гибрид по имени 9X в форме крупного кроссовера компания представит в конце апреля, а пока публике предложены официальные фотографии закамуфлированной машины в период зимних испытаний. Помимо основного набора из нескольких комплектаций, самым привередливым клиентам будет предложена версия 9X Grand, отличающаяся изысканным оснащением и самыми дорогими опциями, которые поднимут стоимость машины до $138 000. Поставки 9X должны начаться в третьем квартале текущего года, в четвёртом Zeekr собирается представить более компактный кроссовер. По всей видимости, как и 9X, он будет предлагаться и в чисто электрическом варианте, поэтому от исходных ценностей Zeekr в полной мере не отдалится.