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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Налоговые вычеты по «Закону о чипах» будут стоить казне США примерно $85 млрд
Вовсе не субсидии станут основным бременем для американского бюджета.

До сих пор сумму расходов американского бюджета на реализацию принятого в 2022 году «Закона о чипах» было принято измерять субсидиями на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, которые должны достичь $39 млрд. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на прогноз Института мировой экономики Петерсона от июня 2024 года, самой существенной статьёй затрат для бюджета США могут стать налоговые вычеты.

Источник изображения: GlobalFoundries

Точнее говоря, уместно говорить об упущенных доходах бюджета на сумму $89 млрд, если все из намеченных двумя десятками компаний проекты по строительству предприятий на территории США будут реализованы. Что касается субсидий, то их при Байдене успели распределить на сумму не более $4,3 млрд. Весь лимит не будет выбран моментально, поскольку выделение средств будет осуществляться соискателям поэтапно, по мере достижения ими целевых показателей при реализации своих проектов.

Решение TSMC вложить ещё $100 млрд в строительство новых предприятий на территории США, по прогнозам TrendForce, будет способствовать увеличению доли страны в мировых объёмах выпуска чипов по передовым технологиям до 22% к 2030 году, тогда как в 2021 году доля не превышала 11%. Дональд Трамп ставит задачу достичь доли в 40%, но больше верит в силу таможенных тарифов, чем субсидий. Остаётся дождаться конца десятилетия, чтобы понять, какой из подходов окажется более действенным.

#сша #финансы #дональд трамп #джо байден #закон о чипах
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