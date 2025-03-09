До сих пор сумму расходов американского бюджета на реализацию принятого в 2022 году «Закона о чипах» было принято измерять субсидиями на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, которые должны достичь $39 млрд. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на прогноз Института мировой экономики Петерсона от июня 2024 года, самой существенной статьёй затрат для бюджета США могут стать налоговые вычеты.
Точнее говоря, уместно говорить об упущенных доходах бюджета на сумму $89 млрд, если все из намеченных двумя десятками компаний проекты по строительству предприятий на территории США будут реализованы. Что касается субсидий, то их при Байдене успели распределить на сумму не более $4,3 млрд. Весь лимит не будет выбран моментально, поскольку выделение средств будет осуществляться соискателям поэтапно, по мере достижения ими целевых показателей при реализации своих проектов.
Решение TSMC вложить ещё $100 млрд в строительство новых предприятий на территории США, по прогнозам TrendForce, будет способствовать увеличению доли страны в мировых объёмах выпуска чипов по передовым технологиям до 22% к 2030 году, тогда как в 2021 году доля не превышала 11%. Дональд Трамп ставит задачу достичь доли в 40%, но больше верит в силу таможенных тарифов, чем субсидий. Остаётся дождаться конца десятилетия, чтобы понять, какой из подходов окажется более действенным.