По крайней мере в США, что для относительно новой модели нетипично.

Издание Electrek не перестаёт следить за усилиями компании Tesla по реализации электрических пикапов, которые по итогам года с небольшим присутствия на рынке продаются всё хуже. По крайней мере, другими причинами сложно объяснить готовность производителя предлагать вновь заказываемые клиентами пикапы по льготной кредитной ставке.

Источник изображения: Tesla

В США подобную машину можно взять в кредит на 60 месяцев по ставке 1,99% годовых. На обычных условиях ставка достигала 5,84%. К слову, более массовые электромобили Tesla Model 3 также продвигаются компанией на рынке с использованием подобных мер. До конца квартала их можно приобрести в США в кредит с нулевым первоначальным взносом по ставке 0,99% годовых. В некоторых случаях ставка может быть даже нулевой.