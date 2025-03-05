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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC вместе с новыми инвестициями в США не получит права сразу внедрять там передовую литографию
Таковы требования тайваньских законов.

Представители администрации тайваньского президента, как сообщает The Guardian, сочли нужным прокомментировать ситуацию с решением компании TSMC увеличить свои инвестиции в США на $100 млрд и построить там ещё пять предприятий и исследовательский центр. Заявления главы компании о способности TSMC выпускать передовые чипы на американской земле не следует воспринимать слишком буквально, по мнению тайваньских чиновников.

Источник изображения: TSMC

Законодательство Тайваня запрещает экспорт передовых технологий за пределы острова, литография к этой сфере явным образом относится. TSMC может внедрять современные техпроцессы на своих предприятиях в США, но с некоторым отставанием от тайваньских площадок. По словам одного из тайваньских министров, речь о запуске производства 2-нм или 1,6-нм чипов в США в следующем году точно не идёт.

Более того, TSMC предстоит согласовать с властями Тайваня саму по себе сумму инвестиций в $100 млрд, которую она намерена направить на строительство новых предприятий в США. При этом тайваньские чиновники всячески подчёркивают, что решение TSMC о расширении производственной инфраструктуры в США не было принято под угрозой роста таможенных пошлин. Не все политические силы в восторге от подобных новостей. Парламентская оппозиция, например, считает действия TSMC по усилению присутствия в США верным шагом по ослаблению американской защиты острова от потенциальных притязаний соседнего Китая.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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