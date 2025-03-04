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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Малайзия готова искать пути контрабанды чипов NVIDIA в Китай, но пока не располагает доказательствами
Обмен данными с сингапурскими властями уже налажен.

Заинтересованность американских политиков в пресечении поставок передовых ускорителей вычислений NVIDIA в Китай в обход санкций настолько велика, что подозреваемые в невольном участии страны с поразительной расторопностью докладывают о своём подключении к работе следствия. Вчера правительство Сингапура заявило, что подлежащие санкционным ограничениям серверные системы на базе чипов NVIDIA уплыли под «железный занавес» через Малайзию, а сегодня CNBC уже выдало в эфир заявления министра торговли и промышленности Малайзии по этому вопросу.

Источник изображения: CNBC

Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) признался, что правительство Малайзии готово оказывать всяческое содействие следствию и сейчас опрашивает компании, получавшие серверные системы на базе чипов NVIDIA из-за рубежа, на тему поиска всех задекларированных на таможне экземпляров. Пока у властей Малайзии нет оснований утверждать, что часть ввезённых серверных систем находится за пределами страны. По словам чиновника, в Малайзии оборудование подобного класса покупают преимущественно представительства западных компаний типа Microsoft, AWS (Amazon) и Google. При этом он допускает мысль, что у заказчиков могли иметься недочёты в оформлении документов, не позволяющие понять, какая страна является конечным пунктом назначения в этих заказах. До сих пор в Малайзии не было зафиксировано фактов неправомерного транзита подобного оборудования, поставки которого в Китай запрещены правилами экспортного контроля США.

#nvidia #китай #санкции #сингапур #малайзия
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Kaabar
12:56
Главное ж на себя не выйти..
Малайзия готова искать пути контрабанды чипов NVIDIA в Китай, но пока не располагает доказательствами
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