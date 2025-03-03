Остались ли они в последней из стран, пока установить не удалось.

Как известно, сингапурские власти проводят расследование в отношении предполагаемых поставок находящихся под санкциями ускорителей вычислений NVIDIA для нужд китайского стартапа DeepSeek. По этому делу уже были арестованы два гражданина Сингапура и один гражданин КНР. Теперь, как сообщает Reuters, местные СМИ продолжают публиковать новые подробности резонансного дела.

Источник изображения: Dell Technologies

По имеющейся у следствия информации, содержащие запрещённые к поставке в Китай ускорители NVIDIA были первоначально поставлены компаниями Dell Technologies и Super Micro Computer, прежде чем попали в Малайзию. Остались ли они там для дальнейшего использования на месте, пока выяснить не удалось. Следствие полагает, что из Малайзии эти серверные системы могли отправиться в Китай в обход санкций. Продукция Gigabyte Technology в подобном контексте тоже упоминалась ранее, но на новом этапе уже не фигурировала.