Второй блин не комом.

После публикации фотографий первого электрического кроссовера марки Li Auto (Lixiang), как отмечает CnEVPost, этот китайский автопроизводитель решился на демонстрацию видеоролика с его участием на страницах китайской социальной сети Weibo. Заодно стало известно, что кроссовер Li i8 на китайском рынке появится лишь в июле текущего года.

Источник изображения: Weibo, CnEVPost

Для производителя, сделавшего себе имя на последовательных гибридах с ДВС и тяговыми электродвигателями, это будет уже не первый опыт в сфере выпуска аккумуляторных электромобилей. Первенец марки в этом сегменте, минивэн Li Mega, получился достаточно дорогим и неоднозначным с точки зрения дизайна, поэтому свои просчёты при проектировании Li i8 постаралась учесть. Имеющиеся снимки позволяют судить о хорошей аэродинамике новинки, которая должна позволить машине проезжать больше с меньшими затратами электроэнергии.