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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первый электрический кроссовер Li Auto (Lixiang) выйдет на рынок в июле этого года
Второй блин не комом.

После публикации фотографий первого электрического кроссовера марки Li Auto (Lixiang), как отмечает CnEVPost, этот китайский автопроизводитель решился на демонстрацию видеоролика с его участием на страницах китайской социальной сети Weibo. Заодно стало известно, что кроссовер Li i8 на китайском рынке появится лишь в июле текущего года.

Источник изображения: Weibo, CnEVPost

Для производителя, сделавшего себе имя на последовательных гибридах с ДВС и тяговыми электродвигателями, это будет уже не первый опыт в сфере выпуска аккумуляторных электромобилей. Первенец марки в этом сегменте, минивэн Li Mega, получился достаточно дорогим и неоднозначным с точки зрения дизайна, поэтому свои просчёты при проектировании Li i8 постаралась учесть. Имеющиеся снимки позволяют судить о хорошей аэродинамике новинки, которая должна позволить машине проезжать больше с меньшими затратами электроэнергии.

#электромобили #китайские электромобили #li auto #lixiang #li auto mega
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