Но процесс будет долгим и сложным.

Во время вчерашнего квартального отчёта глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) дал понять, что в условиях быстрого роста таможенных пошлин в США его компания располагает ограниченными возможностями по сдерживанию цен на местном рынке, поэтому к концу октября доля импортируемой из Китая продукции в США сократится до 10%. При этом понятно, что импорт продукции из других стран всё равно будет обременением для клиентов и самой компании, ибо исключить влияние пошлин при этом будет нельзя. Как сообщает Bloomberg, руководство HP Inc. сейчас всерьёз задумалось о локализации производства компьютерной техники в США.

Источник изображения: HP Inc.

Глава компании подчёркивает, что наладить просто сборку компьютеров и ноутбуков в США будет недостаточно, для полноценной локализации потребуется развивать сеть вспомогательных производств, привлекая на местную землю множество различных заказчиков. Процесс такой миграции будет длительным и сложным, поэтому окончательных решений на этот счёт пока не принято. Похоже, что политика Дональда Трампа (Donald Trump) в этой сфере начинает влиять на производителей электроники должным образом. Как добавил глава HP Inc., локальный выпуск продукции одновременно позволяет сократить расходы на логистику и быстрее реагировать на колебания спроса.