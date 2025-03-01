Крупный проект скован весенней переносицей.

Одно из главных детищ бывшего генерального директора Intel, проект строительства двух крупных предприятий по выпуску чипов в штате Огайо, в последний день февраля подвергся корректировке по срокам реализации. Директор по глобальным операциям компании Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran) сперва рассказал, что на строительство уже было потрачено 6,4 млн человеко-часов и более 152 000 кубометров бетона, а потом предупредил, что первое из двух предприятий в этом штате будет достроено не ранее 2030 года. Начать работу оно сможет с 2031 года, если всё пойдёт по плану. К слову, первоначально запустить эти предприятия планировалось в 2025 году, но в прошлом сроки уже сдвигались на вторую половину десятилетия.

Источник изображения: Intel

Второе предприятие комплекса в Огайо будет достроено к 2031 году, а ввести его в эксплуатацию планируется годом позже. При этом представитель Intel подчёркивает, что в случае необходимости процесс можно будет ускорить, но всё будет зависеть как от наличия у компании денег, включая субсидии, так и от спроса со стороны самой компании и её клиентов на контрактном направлении. К последним в случае с техпроцессом Intel 18A, который должен был использоваться в Огайо, принято относить Amazon (AWS) и Microsoft, а также Ericsson и пару оборонных заказчиков в лице Boeing и Northrop Grumman.

Задержка с реализацией проекта в Огайо не будет означать, что Intel не справится с освоением техпроцесса 18A. Выпуск продукции по данной технологии налажен в Орегоне, и в случае необходимости продолжится в Аризоне. Просто новый комплекс в Огайо строился с расчётом на большие объёмы заказов со стороны внешних клиентов, и жизнеспособность проекта по-прежнему зависит от данного фактора.