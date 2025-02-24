Компания Ulefone, известная как лидер в сфере создания инновационных защищённых мобильных устройств, объявляет о намерении принять участие в мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2025, которое будет проводиться с 3 по 6 марта в Барселоне. Под слоганом «ИИ, надень свою броню» Ulefone представит защищённые смартфоны следующего поколения. В них надёжная конструкция сочетается с передовыми технологиями искусственного интеллекта, расширяя возможности пользователей в любом сценарии применения.
Посетители стенда Ulefone смогут узнать о последних инновациях компании, включая предстоящие серии смартфонов Armor 29, Armor 30, Armor 31 и Armor 32. Все они созданы исключительно прочными и с передовой производительностью. Ещё Ulefone представит свой самый мощный защищённый телефон — аппараты серии Armor 28 Ultra. Их продажи на мировом рынке начнутся 17 марта.
Эти устройства объединяют в себе самые современные технологии искусственного интеллекта. Это даёт их обладателям пользователям непревзойдённую функциональность и надёжность при использовании в сложном окружении. Новые продукты Ulefone, будь то применение на рабочем месте или активность на открытом воздухе, созданы с учётом потребностей современных пользователей.
Серия Armor 28 Ultra: новое определение прочного совершенства
Серия смартфонов Armor 28 Ultra устанавливает новый стандарт для защищённых смартфонов.
- Производительность флагманского уровня. Работая на процессоре Dimensity 9300+, аппараты демонстрируют скорость на уровне настольного компьютера и непревзойдённую стабильность в экстремальных условиях.
- Революционная визуализация. 1-дюймовый основной датчик Sony IMX989 и камера ночного видения 64 Мп с четырьмя инфракрасными светодиодами поднимают на новый уровень возможности съёмки в полной темноте.
- Прочность на уровне военных стандартов. Аппарат создан для работы в самых сложных условиях и надёжен в критически важных сценариях применения.
- Задний вспомогательный экран. Мгновенно показывает оповещения и оптимизирован для рабочих процессов с использованием ИИ для повышения производительности.
Отличительные черты аппаратов серии Armor
- Серия Armor 29. Аккумулятор ёмкостью 21200 мАч со встроенным предупреждающим светом и универсальным фонарём для кемпинга, мощные характеристики из смартфонов серии Armor 28.
- Armor 30 Series. Обладает аккумулятором ёмкостью 12800 мАч, динамиком громкостью 118 дБ (Infinite Halo 2.0), 3,4-дюймовым дополнительным экраном (крупнейшим среди аппаратов подобного рода) и камерой ночного видения 64 Мп с четырьмя ИК-светодиодами для улучшенной визуализации.
- Armor 31 Series. Использует твердотельный аккумулятор ёмкостью 25500 мАч (работает при температуре до -30 °C). Он идеально подходит для экстремальных условий, а также обладает динамиком громкостью 118 дБ и 3,4-дюймовым дополнительным экраном.
- Armor 32 Series. Встроенный проектор, аккумулятор ёмкостью 25500 мАч, сигнальный фонарь и универсальный фонарь для кемпинга приносят непревзойдённую универсальность.
Присоединяйтесь к Ulefone на MWC 2025
Ulefone приглашает представителей СМИ, отраслевых партнёров и любителей технологий посетить свой стенд на выставке MWC 2025, чтобы изучить последние инновации компании и узнать будущее защищённых устройств. Мероприятие обещает стать захватывающей платформой для общения, сотрудничества и открытий.
Подробности мероприятия:
Дата проведения: 3–6 марта 2025 г.
Место проведения: Fira Gran Via, Барселона, Испания
Стенд Ulefone: зал 7, 7E46
Подробную информацию об участии Ulefone в MWC 2025 можно найти на официальной странице мероприятия
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