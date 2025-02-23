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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Задержка Blackwell не привела к снижению выручки NVIDIA в прошлом квартале
В этом убеждены некоторые аналитики.

Следующая неделя порадует любителей финансового анализа выходом квартальной отчётности NVIDIA. Аналитики KeyBanc Capital Markets считают, что произошедшая в прошлом году задержка с выходом на рынок флагманских ускорителей GB200 с архитектурой Blackwell по факту не смогла испортить отчёт компании за четвёртый квартал. Выручка по итогам периода должна превзойти ожидания аналитиков, которые в среднем по рынку составляют не менее $26 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, как поясняют представители KeyBanc Capital Markets, в условиях дефицита GB200 клиенты NVIDIA могли активнее закупать B200. Во-вторых, дефицит ускорителей конкурирующей Huawei на китайском рынке подталкивал местных клиентов активнее закупать ускорители NVIDIA H20, которые им по-прежнему доступны даже в условиях санкций США. В-третьих, провайдеры облачных услуг могут делать существенные авансовые платежи в пользу контрактных производителей серверного оборудования для NVIDIA, тем самым поднимая выручку компании. Прогноз NVIDIA по выручке на текущий квартал также будет оптимистичным, как ожидают представители KeyBanc Capital Markets.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell
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