О производстве какого рода продукции идёт речь, не совсем понятно.

Американская политика не в первый раз демонстрирует способность серьёзно влиять на бизнес Apple. Ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) руководству компании удалось договориться о льготных таможенных пошлинах на ввоз в США смартфонов китайского производства. Как отмечает Bloomberg, во второй раз рассчитывать на подобные поблажки Apple не приходится, и по итогам встречи Тима Кука (Tim Cook) с Трампом на этой неделе политику удалось склонить генерального директора американского гиганта перенести часть производства из Мексики в США.

Источник изображения: Apple

О производстве какой продукции идёт речь, не совсем понятно, поскольку у партнёров Apple в Мексике расположены лишь предприятия по выпуску некоторых компонентов, а масштабная сборка серверного оборудования компанией Foxconn на территории Мексики, как принято считать, ориентирована на обслуживание других заказчиков. Тем не менее, Трамп счёл нужным заявить, что Тим Кук пообещал ему «остановить два предприятия в Мексике» и вложить сотни миллионов долларов в развитие производства на территории США.