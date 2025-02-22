Нововведение, которое давно напрашивалось.

Казалось бы, располагая развитой информационной инфраструктурой, компания Tesla давно могла бы реализовать функцию формирования электронной очереди из желающих воспользоваться фирменными зарядными станциями Supercharger. Тем не менее, как сообщает Electrek, запустить подобное нововведение в качестве пилотного проекта на некоторых зарядных станциях компанию заставил неприятный для его участников инцидент на одной из таких станций.

Источник изображения: Electrek

Свободных мест для ожидания очереди на зарядку порой не хватает в непосредственной близости от зарядной колонки, поэтому клиенты Tesla иногда стоят на удалении, никак не выдавая своих намерений ею воспользоваться, и это вызывает конфликтные ситуации с вновь прибывшими водителями электромобилей. Подобная ситуация недавно была предана огласке благодаря тому, что дело у участников конфликта дошло до потасовки.

Как утверждает Tesla, подобные накладки возникают лишь в 1% случаев, но она ради повышения удобства клиентов со второго квартала запустит пилотный проект, позволяющий на нескольких зарядных станциях формировать электронную очередь из желающих воспользоваться конкретным постом зарядки. Если эксперимент окажется удачным, его планируется расширить на прочие фирменные зарядные станции. Кроме того, в текущем году Tesla расширит свою зарядную сеть не менее чем на 20%, добавляя новые станции в тех районах, где наблюдается их дефицит.