По традиции, дефект можно устранить программным обновлением без визита в сервис.

Американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность дорожного движения в США, стараниями Илона Маска (Elon Musk) как главы агентства DOGE рискует потерять до 10% персонала, но это не мешает данной организации регулярно призывать компанию Tesla к устранению дефектов продукции, способных повлиять на её безопасность для граждан США. Как отмечает CNBC, новая отзывная кампания затрагивает 376 241 электромобиль Model 3 и Model Y, выпущенный для рынка США в период с 28 февраля по 11 октября 2023 года.

Источник изображения: Tesla

Как отмечается в официальной документации, отвечающие за работу электроусилителя руля элементы системы управления могут на этих машинах подвергаться чрезмерной нагрузке, в результате чего электроусилитель на время выходит из строя в момент, когда электромобиль подъехал к стоп-линии и затем начал активно ускоряться. Водитель о наличии подобной неисправности может судить по возросшему усилию на рулевом колесе. Если подобное изменение застало его врасплох, то может возникнуть аварийная ситуация. Рулевое управление в целом продолжает работать, просто для маневрирования нужно прилагать больше усилий.

Как и во многих случаях, Tesla предлагает исправить дефект программным способом дистанционно, без необходимости посещения сервиса. По словам автопроизводителя, у него нет данных о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся из-за такого дефекта.