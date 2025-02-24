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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV доступен для покупки почти втрое дешевле обычной цены
Roborock Qrevo MaxV может стать вашим лучшим выбором для уборки умного дома

Известный производитель устройств для уборки, компания Roborock, продолжает предлагать свои продукты по наиболее выгодным ценам. Очередным таким предложением является модель робота-пылесоса Roborock Qrevo MaxV. Этот пылесос обладает функциональностью HyperForce с высокой мощностью всасывания 7000 Па, что позволяет ему чистить полы максимально качественно.



В работе этого пылесоса немалую роль играет искусственный интеллект. В частности, интеллектуальный голосовой помощник позволяет дать команду к началу уборки, при этом не нужно даже подключение к сети Wi-Fi. Достаточно произнести вслух «Привет, Рокки», чтобы пылесос начал работать.

Также искусственный интеллект принимает участие в распознавании препятствий на пути движения робота. Наличие камеры RGB даёт возможность распознать и обойти 62 вида объектов из 20 категорий. В результате можно начинать уборку без необходимости убирать предметы с пола при любом освещении. Пылесос способен разглядеть и обойти объекты шириной не менее 5 см и высотой 3 мм. При этом точность распознавания может отличаться в разных условиях окружающей среды.



Помимо препятствий, автоматически распознаются и домашние животные. Когда пылесос приближается к ним, он останавливает работу основной щётки и отходит в сторону, чтобы не пугать животных. К тому же вы сможете взаимодействовать со своими питомцами посредством видеозвонков и голосового общения.

В зависимости от сценариев применения щётка и швабра подстраиваются, что повышает эффективность и избавляет от появления пятен в процессе уборки. Швабра FlexiArm Design способна качественно убираться на краях полов и в углах. Она выдвигается и получает доступ к 98,8% поверхности пола при погрешности 1,85 мм.



Швабра чистится водой при температуре 60° C. Это дезинфицирует её и очищает поверхность пола от застоявшихся пятен и прочих видов загрязнения. Система обнаружения загрязнений анализирует степень чистоты швабры и принимает решение, пора её мыть или нет. Также обнаруживаются места на полах с вьедшейся грязью и пятнами, чтобы пылесос мог промыть их повторно.

Помимо самого пылесоса, в комплект поставки входит док-станция 2.0. Она отвечает за сушку швабры при помощи тёплого воздуха, автоматическую очистку пылесборника и пополнение резервуара с водой, быструю и медленную зарядку. Док-станция обладает съёмным основанием и обеспечивает автономную работу на протяжении семи недель.



Среди других характеристик устройства можно назвать поддержку системы навигации PreciSense и индивидуальную уборку на основе распознавания видов помещений и полов.

Приобретя робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV сейчас, вы сможете значительно сэкономить на его покупке и сделать ваш дом чище без лишних усилий.

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