Известный производитель устройств для уборки, компания Roborock, продолжает предлагать свои продукты по наиболее выгодным ценам. Очередным таким предложением является модель робота-пылесоса Roborock Qrevo MaxV. Этот пылесос обладает функциональностью HyperForce с высокой мощностью всасывания 7000 Па, что позволяет ему чистить полы максимально качественно.
В работе этого пылесоса немалую роль играет искусственный интеллект. В частности, интеллектуальный голосовой помощник позволяет дать команду к началу уборки, при этом не нужно даже подключение к сети Wi-Fi. Достаточно произнести вслух «Привет, Рокки», чтобы пылесос начал работать.
Также искусственный интеллект принимает участие в распознавании препятствий на пути движения робота. Наличие камеры RGB даёт возможность распознать и обойти 62 вида объектов из 20 категорий. В результате можно начинать уборку без необходимости убирать предметы с пола при любом освещении. Пылесос способен разглядеть и обойти объекты шириной не менее 5 см и высотой 3 мм. При этом точность распознавания может отличаться в разных условиях окружающей среды.
Помимо препятствий, автоматически распознаются и домашние животные. Когда пылесос приближается к ним, он останавливает работу основной щётки и отходит в сторону, чтобы не пугать животных. К тому же вы сможете взаимодействовать со своими питомцами посредством видеозвонков и голосового общения.
В зависимости от сценариев применения щётка и швабра подстраиваются, что повышает эффективность и избавляет от появления пятен в процессе уборки. Швабра FlexiArm Design способна качественно убираться на краях полов и в углах. Она выдвигается и получает доступ к 98,8% поверхности пола при погрешности 1,85 мм.
Швабра чистится водой при температуре 60° C. Это дезинфицирует её и очищает поверхность пола от застоявшихся пятен и прочих видов загрязнения. Система обнаружения загрязнений анализирует степень чистоты швабры и принимает решение, пора её мыть или нет. Также обнаруживаются места на полах с вьедшейся грязью и пятнами, чтобы пылесос мог промыть их повторно.
Помимо самого пылесоса, в комплект поставки входит док-станция 2.0. Она отвечает за сушку швабры при помощи тёплого воздуха, автоматическую очистку пылесборника и пополнение резервуара с водой, быструю и медленную зарядку. Док-станция обладает съёмным основанием и обеспечивает автономную работу на протяжении семи недель.
Среди других характеристик устройства можно назвать поддержку системы навигации PreciSense и индивидуальную уборку на основе распознавания видов помещений и полов.
Приобретя робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV сейчас, вы сможете значительно сэкономить на его покупке и сделать ваш дом чище без лишних усилий.