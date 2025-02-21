Решение BYD сделать базовые функции автопилота доступными для покупателей всех машин этой китайской марки начинает оказывать влияние на китайский авторынок. Стартап Li Auto (Lixiang), который наряду с BYD является единственным китайским производителем гибридов и электромобилей, не работающим в убыток, как отмечает CnEVPost, принял решение оснащать с этого года все новые модели лидарами уже в базовой комплектации.
Напомним, что лидар является оптическим радаром, позволяющим очень быстро сканировать окружающее пространство автомобиля и формировать представление не только о размере и взаимном расположении объектов, но и расстоянии до них. Если Илон Маск (Elon Musk) весьма критично относится к лидарам, то многие китайские производители устанавливают их даже не на очень дорогие модели машин с продвинутыми функциями активной помощи водителю.
До сих пор такие функции в случае с продукцией Li Auto делились на две категории: более дорогая AD Max комбинировала лидар с чипами NVIDIA и программным обеспечением собственной разработки Li Auto, а более доступная AD Pro сочетала чип китайской компании Horizon Robotics, была лишена лидара и опиралась на программное обеспечение QCraft. Младшей платформе также не полагалась опция NOA, позволяющая машине двигаться в приличной части крупных китайских городов по навигационному маршруту практически без вмешательства водителя в процесс управления.
Поскольку платформе AD Pro в новых условиях теперь также светит появление лидара, то Li Auto готовится предложить моделям на её основе и городской автопилот NOA. Движение в автоматическом режиме по загородным трассам ранее было доступно моделям, построенным на любой из указанных платформ.