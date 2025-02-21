Конкуренция со стороны BYD заставляет повышать доступность автопилота.

Решение BYD сделать базовые функции автопилота доступными для покупателей всех машин этой китайской марки начинает оказывать влияние на китайский авторынок. Стартап Li Auto (Lixiang), который наряду с BYD является единственным китайским производителем гибридов и электромобилей, не работающим в убыток, как отмечает CnEVPost, принял решение оснащать с этого года все новые модели лидарами уже в базовой комплектации.

Источник изображения: Li Auto

Напомним, что лидар является оптическим радаром, позволяющим очень быстро сканировать окружающее пространство автомобиля и формировать представление не только о размере и взаимном расположении объектов, но и расстоянии до них. Если Илон Маск (Elon Musk) весьма критично относится к лидарам, то многие китайские производители устанавливают их даже не на очень дорогие модели машин с продвинутыми функциями активной помощи водителю.

До сих пор такие функции в случае с продукцией Li Auto делились на две категории: более дорогая AD Max комбинировала лидар с чипами NVIDIA и программным обеспечением собственной разработки Li Auto, а более доступная AD Pro сочетала чип китайской компании Horizon Robotics, была лишена лидара и опиралась на программное обеспечение QCraft. Младшей платформе также не полагалась опция NOA, позволяющая машине двигаться в приличной части крупных китайских городов по навигационному маршруту практически без вмешательства водителя в процесс управления.

Поскольку платформе AD Pro в новых условиях теперь также светит появление лидара, то Li Auto готовится предложить моделям на её основе и городской автопилот NOA. Движение в автоматическом режиме по загородным трассам ранее было доступно моделям, построенным на любой из указанных платформ.