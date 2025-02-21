Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лидар станет стандартной опцией на всех новых моделях Li Auto (Lixiang) в этом году
Конкуренция со стороны BYD заставляет повышать доступность автопилота.

Решение BYD сделать базовые функции автопилота доступными для покупателей всех машин этой китайской марки начинает оказывать влияние на китайский авторынок. Стартап Li Auto (Lixiang), который наряду с BYD является единственным китайским производителем гибридов и электромобилей, не работающим в убыток, как отмечает CnEVPost, принял решение оснащать с этого года все новые модели лидарами уже в базовой комплектации.

Источник изображения: Li Auto

Напомним, что лидар является оптическим радаром, позволяющим очень быстро сканировать окружающее пространство автомобиля и формировать представление не только о размере и взаимном расположении объектов, но и расстоянии до них. Если Илон Маск (Elon Musk) весьма критично относится к лидарам, то многие китайские производители устанавливают их даже не на очень дорогие модели машин с продвинутыми функциями активной помощи водителю.

До сих пор такие функции в случае с продукцией Li Auto делились на две категории: более дорогая AD Max комбинировала лидар с чипами NVIDIA и программным обеспечением собственной разработки Li Auto, а более доступная AD Pro сочетала чип китайской компании Horizon Robotics, была лишена лидара и опиралась на программное обеспечение QCraft. Младшей платформе также не полагалась опция NOA, позволяющая машине двигаться в приличной части крупных китайских городов по навигационному маршруту практически без вмешательства водителя в процесс управления.

Поскольку платформе AD Pro в новых условиях теперь также светит появление лидара, то Li Auto готовится предложить моделям на её основе и городской автопилот NOA. Движение в автоматическом режиме по загородным трассам ранее было доступно моделям, построенным на любой из указанных платформ.

#китайские производители #автопилот #li auto #lixiang
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
13
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
8
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
29
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
8
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
21
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
13
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Ноздрин
13:38
Небось, половина добавленных кадров - кривое мыло с артефактами
Многокадровая генерация DLSS 4 на GeForce RTX 50 увеличивает fps в Marvel Rivals в 4-5 раз
slikts
13:36
Закончишь переустановкой ОС!
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
slikts
13:35
Хочешь оставить без корочки хлеба сайт и автора? *Тут за день по раза три/четыре одно и то же "клацают". ВСЁ нормально...
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
Маэстро
13:34
поздравляю тупенький, "Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла" overclockers.ru/blog/link1pc_bl0g/show/209499/Gamers-Nexus-protestiroval-RTX-5070-Ti-i-schit...
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Рома Сафин
13:24
Если постоянно цепляться за прошлое, то Россию тоже можно назвать манкуртами, забыли, что Германия творила в свое время. Мы должны были вообще с лица земли её стереть?
Чешская республика является наиболее активным союзником Украины из-за которого затягивается конфликт
Василий Маршак
13:19
Как в воду глядели.
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Mekanika
13:17
Да, да, уже знаем как схема работает. Ждём "случайный инцидент" на опасном производстве вирусов, а то ковидло слабо прошлось по Земле. Потери на грани стат погрешности. Давай "золотой ярд", жги!
Билл Гейтс предупреждает человечество о потере контроля над искусственным интеллектом
[Zero]
13:12
Да, некоторые тезисы у него как будто специально, чтобы в комментах пожар начался. )
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
DANYNAFIG
13:11
Ну ты и лошара :D
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Александр
12:59
Короче говоря, этот хер Сингх за производителей и недопрограммеров и ложил болт на конечных потребителей. Шоп у него авто обновления винды не отключались и видюхи только после перекупов доставались! А...
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем