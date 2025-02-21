Производитель Redroad известен своими высококачественными продуктами для уборки дома. Одним из таких продуктов является беспроводной вертикальный пылесос Redroad. Его сильной стороной является сила всасывания 25000 Па и бесщёточный двигатель со скоростью вращения 100000 об/мин. Мощность устройства равна 350 Вт. Подобные характеристики позволяют пылесосу устранить любую грязь с ваших полов.
Данный пылесос предназначается для разных сценариев применения. У него есть щётка для мебели, которая позволяет устранить пыль, крошки и прочие виды загрязнения. Специальная щелевая насадка даёт возможность очистить клавиатуру и другие рельефные поверхности. Щётка для сбора пыли очистит плинтусы, карнизы, щели, выступы и труднодоступные места. Наконец, имеется роликовая щётка для полов. Чтобы не пропустить пыль и грязь, пылесос обладает светодиодной подсветкой. Он способен убираться в автоматическом режиме, режиме энергосбережения и сильном режиме.
Поддерживается интеллектуальное распознавание объёма пыли, в зависимости от которого можно выбирать режим уборки. Батарея ёмкостью 2000 мАч обеспечивает работу на протяжении часа. В контейнер умещается 600 мл пыли.
Производитель даёт 2 года гарантии на Redroad X17. Став обладателям пылесоса сейчас, вы совершите выгодное вложение средств в чистоту вашего жилища.