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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 продаётся по цене вдвое ниже обычной
Приобрести пылесос Redroad X17 сейчас можно по минимальной цене

Производитель Redroad известен своими высококачественными продуктами для уборки дома. Одним из таких продуктов является беспроводной вертикальный пылесос Redroad. Его сильной стороной является сила всасывания 25000 Па и бесщёточный двигатель со скоростью вращения 100000 об/мин. Мощность устройства равна 350 Вт. Подобные характеристики позволяют пылесосу устранить любую грязь с ваших полов.



Данный пылесос предназначается для разных сценариев применения. У него есть щётка для мебели, которая позволяет устранить пыль, крошки и прочие виды загрязнения. Специальная щелевая насадка даёт возможность очистить клавиатуру и другие рельефные поверхности. Щётка для сбора пыли очистит плинтусы, карнизы, щели, выступы и труднодоступные места. Наконец, имеется роликовая щётка для полов. Чтобы не пропустить пыль и грязь, пылесос обладает светодиодной подсветкой. Он способен убираться в автоматическом режиме, режиме энергосбережения и сильном режиме.



Поддерживается интеллектуальное распознавание объёма пыли, в зависимости от которого можно выбирать режим уборки. Батарея ёмкостью 2000 мАч обеспечивает работу на протяжении часа. В контейнер умещается 600 мл пыли.



Производитель даёт 2 года гарантии на Redroad X17. Став обладателям пылесоса сейчас, вы совершите выгодное вложение средств в чистоту вашего жилища.

Купить Redroad X17

Промокод на скидку в размере 500 руб: RRX170144
#redroad
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