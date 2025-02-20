И повысить степень удовлетворения клиентов.

По данным Nikkei Asian Review, малазийская компания Grab, которая является одним из активных игроков рынка перевозок на такси в Юго-Восточной Азии, собирается приложить максимум усилий, чтобы запустить в регионе беспилотные такси в сжатые сроки. Одной из тестовых площадок может стать Сингапур, где уже работает беспилотная доставка товаров и функционируют беспилотные автобусы.

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По словам руководства Grab, даже в крохотном Сингапуре находятся такие районы, где вызвать такси проблематично, да и в часы пик нагрузка на водителей возрастает настолько, что им не помешала бы помощь роботов. Автоматика позволит снять часть проблем в обеспечении территорий равномерным покрытием таксопарком, а также повысить степень удовлетворения клиентов. Кроме того, для многих рынков дефицит водителей такси становится серьёзной проблемой, и автоматизация позволит снизить её актуальность.

Grab не производит таксомоторы или системы автопилота, но в ближайшие недели собирается заявить о партнёрстве с другими компаниями, которые позволят запустить в регионе услуги беспилотных такси. Хотя формально Grab прошлый год завершила с убытками в размере $158 млн, по методике расчёта EBITDA была получена прибыль в размере $313 млн, впервые за историю существования компании. Выручка выросла на 19% до $2,79 млрд, а в текущем году она может увеличиться ещё до $3,4 млрд, как считает руководство Grab.