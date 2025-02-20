Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Grab спешит запустить в Сингапуре беспилотные такси, чтобы решить проблемы удалённых районов
И повысить степень удовлетворения клиентов.

По данным Nikkei Asian Review, малазийская компания Grab, которая является одним из активных игроков рынка перевозок на такси в Юго-Восточной Азии, собирается приложить максимум усилий, чтобы запустить в регионе беспилотные такси в сжатые сроки. Одной из тестовых площадок может стать Сингапур, где уже работает беспилотная доставка товаров и функционируют беспилотные автобусы.

Источник изображения: LinkedIn

По словам руководства Grab, даже в крохотном Сингапуре находятся такие районы, где вызвать такси проблематично, да и в часы пик нагрузка на водителей возрастает настолько, что им не помешала бы помощь роботов. Автоматика позволит снять часть проблем в обеспечении территорий равномерным покрытием таксопарком, а также повысить степень удовлетворения клиентов. Кроме того, для многих рынков дефицит водителей такси становится серьёзной проблемой, и автоматизация позволит снизить её актуальность.

Grab не производит таксомоторы или системы автопилота, но в ближайшие недели собирается заявить о партнёрстве с другими компаниями, которые позволят запустить в регионе услуги беспилотных такси. Хотя формально Grab прошлый год завершила с убытками в размере $158 млн, по методике расчёта EBITDA была получена прибыль в размере $313 млн, впервые за историю существования компании. Выручка выросла на 19% до $2,79 млрд, а в текущем году она может увеличиться ещё до $3,4 млрд, как считает руководство Grab.

#автопилот #беспилотное такси #сингапур #grab
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
12
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
86
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
479
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
8
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
1
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+

Сейчас обсуждают

Гоги Колпинский
11:30
вот для чего они туда едут. План "мира": Британский премьер Стармер представит Трампу свой план по разграничению России и Украины. В общей сложности, Стармер собирается отправить 30 000 европейских ...
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Александр
11:29
Фуфломобиль с фуфлоновациями. Нечего было от лидаров отказываться. Возомнили себя гениями программирования, а в реале уже сколько лет оптическое распознавание до ума довести не могут.
Немецкий судебный эксперт подтвердил проблемы в автопилоте Tesla Model 3
OgoGoLog
11:28
Ага, посмотрим кто будет губы вытирать после таких встреч.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Гоги Колпинский
11:27
так они поехали побитой собаке(трампу) мозги править
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Маэстро
11:27
Давай ещё тупее напиши. Мне вот интересно кто из вас двоих тупее ты или твой ии, как думаешь?
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
OgoGoLog
11:27
То то макарон и "англичанка, которая гадит" лыжи навострили в США в ножки Трампу кланяться.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Гоги Колпинский
11:26
зеля помирать не собирается. на сша всем насрать. сша это уже хромая лошадь. даже зеля хаит сша.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
OgoGoLog
11:26
:) Попытка - убытка.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Маэстро
11:25
так и ты попытался, а толку ноль
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Гоги Колпинский
11:25
ну он хотябы попытался.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем