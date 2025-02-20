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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии будут построены новые очистные сооружения рядом с фабриками TSMC
Пробы воды отбираются на регулярной основе с 2023 года.

Роль государства в реализации инициатив по развитию полупроводникового производства наглядно демонстрирует пример, на который ссылается Nikkei Asian Review. С прошлого года японской префектуре Кумамото функционирует первое совместное предприятие TSMC, Sony и Denso по контрактному производству чипов. При этом оно не является единственным потенциальным источником промышленных отходов, и вопросам экологии местные жители вынуждены уделять повышенное внимание, поскольку в пятидесятых годах прошлого века у населения в этой местности начали выявлять проблемы со здоровьем, вызванные отравлением соединениями ртути из промышленных выбросов.

Источник изображения: Nikkei

Предвидя всплеск общественной нервозности на фоне намерений TSMC построить по соседству как минимум ещё одно предприятия, а также планов обзавестись локальными площадками у Sony и Tokyo Electron, местные власти инициировали не только регулярную проверку химического состава воды в окрестностях, но и строительство нового очистного комплекса, которое стартует в новом фискальном году, начинающемся в апреле текущего.

При этом экологический мониторинг за составом воды в природных источниках префектуры Кумамото осуществляется по более жёстким критериям, чем требует японское законодательства. Контролируется содержание в воде более 10 000 химических веществ, и результаты исследований должны на регулярной основе публиковаться в открытых источниках. Пример показывает, что развитие промышленного производства на определённых территориях нередко подразумевает участие властей в важных инфраструктурных проектах.

#полупроводники #tsmc #япония #экология
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