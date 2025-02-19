Ну, и слухи про привлечение TSMC тоже сыграли свою роль.

Как отмечает Bloomberg, по итогам вчерашней торговой сессии акции Intel выросли в цене сразу на 16%, максимально за день в пятилетней ретроспективе. Этому, как считается, способствовали не только слухи о возможности привлечения TSMC к спасению Intel, но и новость о начале переговоров между Silver Lake Management и Intel о покупке крупного пакета акций Altera — дочерней компании, которая с прошлого года получила больше независимости и должна была выйти на IPO по мере готовности к этому шагу.

Источник изображения: Intel

Напомним, что Altera является разработчиком программируемых матриц, которого сама Intel поглотила в 2015 году, заплатив за её активы $17 млрд. По слухам, в прошлом году капитализацию Altera потенциальные инвесторы оценивали в скромные $9 млрд. О какой пакете акций какой величины ведут переговоры Intel и Silver Lake, не сообщается, да и гарантировать успех этой сделки также нельзя. Возможно, для Intel продажа крупного пакета акций Altera институциональному инвестору типа Silver Lake является более предпочтительным вариантом, чем сделка с конкурентом в лице Lattice Semiconductor, которая якобы обсуждалась в прошлом году.