Похоже, данная идея ему не противна.

Издание The New York Times вчера поделилось новыми подробностями подготовки инициативы по передаче американских предприятий Intel под управление тайваньской компании TSMC. Оказывается, ещё в прошлом году переговоры о сотрудничестве с TSMC начал временно исполняющий обязанности председателям совета директоров Intel Фрэнк Йири (Frank Yeary). Постепенно он вовлёк в этот процесс как американских чиновников, так и руководство TSMC. Как минимум, с января в данной активности был задействован кандидат на пост министра торговли США Ховард Лютник (Howard Lutnick).

Источник изображения: Intel

Будущий министр считает «Закон о чипах» важной и полезной программой, но пока сложно судить, как при Дональде Трампе (Donald Trump) будет осуществляться распределение субсидий на строительство в США предприятий по производству чипов. TSMC американская сторона пытается привлечь не только в роли операционного управляющего фабриками Intel, но и в качестве одного из инвесторов в капитал производственного подразделения этой компании. TSMC достанется как минимум часть акций, а остальные распределят между собой прочие инвесторы. Среди них будут не только институциональные, но и стратегические — то есть, компании, заинтересованные в получении продукции от Intel или в снабжении её собственной.

Насколько открыт идее передачи контроля над передовыми предприятиями в США тайваньской компании Дональд Трамп — вопрос пока открытый. Один из сценариев, как утверждается, подразумевает передачу TSMC даже предприятий Intel в Ирландии и Израиле. Если TSMC возьмётся хотя бы за частичное финансирование проекта, развитие собственных предприятий в Аризоне отчасти утратит смысл. В общем, в этом вопросе так много неопределённостей, что участникам переговоров предстоит приложить немало усилий для реализации взаимовыгодных решений.