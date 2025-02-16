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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Intel давно вовлечено в переговоры с TSMC по передаче предприятий
Похоже, данная идея ему не противна.

Издание The New York Times вчера поделилось новыми подробностями подготовки инициативы по передаче американских предприятий Intel под управление тайваньской компании TSMC. Оказывается, ещё в прошлом году переговоры о сотрудничестве с TSMC начал временно исполняющий обязанности председателям совета директоров Intel Фрэнк Йири (Frank Yeary). Постепенно он вовлёк в этот процесс как американских чиновников, так и руководство TSMC. Как минимум, с января в данной активности был задействован кандидат на пост министра торговли США Ховард Лютник (Howard Lutnick).

Источник изображения: Intel

Будущий министр считает «Закон о чипах» важной и полезной программой, но пока сложно судить, как при Дональде Трампе (Donald Trump) будет осуществляться распределение субсидий на строительство в США предприятий по производству чипов. TSMC американская сторона пытается привлечь не только в роли операционного управляющего фабриками Intel, но и в качестве одного из инвесторов в капитал производственного подразделения этой компании. TSMC достанется как минимум часть акций, а остальные распределят между собой прочие инвесторы. Среди них будут не только институциональные, но и стратегические — то есть, компании, заинтересованные в получении продукции от Intel или в снабжении её собственной.

Насколько открыт идее передачи контроля над передовыми предприятиями в США тайваньской компании Дональд Трамп — вопрос пока открытый. Один из сценариев, как утверждается, подразумевает передачу TSMC даже предприятий Intel в Ирландии и Израиле. Если TSMC возьмётся хотя бы за частичное финансирование проекта, развитие собственных предприятий в Аризоне отчасти утратит смысл. В общем, в этом вопросе так много неопределённостей, что участникам переговоров предстоит приложить немало усилий для реализации взаимовыгодных решений.

#intel #сша #полупроводники #tsmc #сделка #переговоры
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