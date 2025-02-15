На машины прошлого года выпуска.

Электрический пикап Cybertruck является самой молодой, немногочисленной и при этом узнаваемой моделью электромобилей Tesla. За тот год с небольшим, что представленная ещё в 2019 году машина присутствует на рынке двух североамериканских стран, стало понятно, что причудливых очертаний электромобиль с кузовными панелями из нержавеющей стали не так уж востребован. По крайней мере, ресурс Electrek поясняет, что на пикапы Cybertruck из наличия Tesla уже предлагает щедрые скидки в размере до $6000.

Источник изображения: Tesla

В принципе, прошлогодние машины многие производители предлагают со скидками, но в случае с Tesla Cybertruck их величина колеблется от $4000 для пикапов базовых комплектаций до $6000 для экземпляров наиболее дорогой версии Foundation Series, которые оснащены внушительным набором обязательных опций. В прошлом месяце скидка на готовые машины из наличия была в два раза меньше. По некоторым оценкам, на складах автопроизводителя накопились тысячи готовых к реализации пикапов. Технически, Tesla намерена довести ежегодные объёмы выпуска Cybertruck до 250 000 штук, но при текущем уровне спроса в этом просто не будет экономической целесообразности.