Но его окружение считает, что идея ему не понравится.

Недавняя инициатива по созданию совместного предприятия TSMC и Intel для управления американскими производственными площадками последней получила новые подробности в изложении Bloomberg. Как сообщается, инициатива исходит от американских чиновников, которые хотят предложить TSMC взять под контроль все американские предприятия Intel.

Источник изображения: Intel

Поскольку идея в чистом виде может не понравиться Дональду Трампу (Donald Trump) из-за тайваньского происхождения компании TSMC, структуру акционерного капитала потенциального совместного предприятия планируется «разбавить» американскими разработчиками чипов, которые могут выступать и в роли заказчиков. Власти США также готовы помогать такому совместному предприятию деньгами.

Интересно, что «план спасения Intel» в верхнем эшелоне власти США обсуждался ещё при Джозефе Байдене (Joseph Biden), но он свёлся к рассмотрению в качестве стратегического партнёра не самой обеспеченной ресурсами компании GlobalFoundries, либо передаче технологий TSMC в пользование Intel по лицензии. Поддерживать конкурента таким образом TSMC не пожелала, а вот получить готовые предприятия на территории США она наверняка согласится. Впрочем, переговоры пока идут на ранней стадии и загадывать что-либо сложно.