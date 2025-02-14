И продолжит совершенствовать технологии магнитной записи.

На этой неделе американская корпорация Western Digital провела мероприятие для инвесторов, на котором заявила о готовности завершить формальное отделение бизнеса по производству флеш-памяти 21 февраля текущего года. Непосредственно «классическая часть» бизнеса WD, связанная с производством жёстких дисков, будет развиваться в соответствии с намеченными ранее этапами, как можно судить по материалам презентации для инвесторов.

Источник изображения: Western Digital

Так, массовые поставки жёстких дисков с технологией магнитной записи с подогревом (HAMR) компания рассчитывает развернуть в следующем году. Используя технологии CMR и UltraSMR, эта компания рассчитывает увеличить объём жёстких дисков до 44 Тбайт, а в этом году будет расширено использование технологии ePMR, но пределом объёма станут 36 Тбайт. На рубеже этого и следующего десятилетий объём жёстких дисков WD увеличится до 80 или 100 Тбайт, а в тридцатых годах текущего столетия найдёт применение технология магнитной записи с точечным подогревом (HDMR).