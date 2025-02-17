Планшет OSCAL Pad 100 приносит продвинутый цифровой опыт и открывает новую эру интеллекта

Компания OSCAL готовится представить свой первый 12-дюймовый планшет премиального уровня с искусственным интеллектом. Модель OSCAL Pad 100 будет анонсирована 17 февраля и принесёт новый цифровой опыт, подходящий для современной жизни.OSCAL Pad 100 благодаря передовому искусственному интеллекту сможет дать пользователям интеллектуальные инструменты редактирования фотографий. Magic Eraser удаляет отвлекающие факторы на заднем плане; Sky Replacement осветляет небо; Portrait Blur выделяет объекты; Photo Unblur увеличивает резкость дрожащих изображений. Color Focus предлагает выделение объектов цветом на чёрно-белом фоне, а Portrait Light улучшает качество снимков при слабом освещении, повышая детализацию.Pad 100 работает на процессоре Unisoc Tiger T615, благодаря чему имеет высокую производительность для многозадачной работы и высоконагруженных приложений. Его алгоритм энергосбережения ИИ увеличивает срок службы батареи, а система защиты AI Smart Charging Protection System предотвращает перезарядку и перегрев. Функция AI Smart Brightness Adjustment автоматически настраивает яркость экрана в зависимости от окружающего освещения. Это уменьшает нагрузку на глаза при использовании в течение всего дня.Pad 100 получил экран 2K HD размером 12 дюймов, предлагающий на 30% большую область просмотра, чем 10-дюймовые экраны. Он поддерживает 16,7 млн цветов, умея в полной мере отображать яркие визуальные эффекты. Имея сертификат низкого уровня синего света и поддерживая режимы защиты зрения, экран снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Входящий в комплект поставки стилус помогает делать заметки и рисовать. Поддержка полноразмерных клавиатур и мышей превращает Pad 100 в портативный компьютер, чему также способствует предустановленное программое обеспечение WPS Office для повышения эффективности работы.Аккумулятор ёмкостью 9000 мАч даёт Pad 100 возможность работать в течение всего дня. Поддерживается обратная зарядка мощностью 5 Вт, позволяя заряжать от планшета другие устройства. Сертификация Widevine L1 приносит потоковую передачу сверхвысокой чёткости 1080p на таких платформах, как Netflix и Amazon Prime. Дополняют картину два стереодинамика Smart-K, выдающие захватывающий звук.Pad 100 работает на основе восьмиядерного процессора Unisoc Tiger T615. Он набирает 291769 баллов в бенчмарке AnTuTu, выдавая плавную работу в офисных задачах, сложных приложениях и не самых тяжёлых играх. Он получил 12 ГБ оперативной памяти с технологией расширения 1:2, что даёт до 24 ГБ виртуальной памяти для быстрого переключения приложений. Благодаря объёму хранилища в 256 ГБ и поддержке карт памяти MicroSD вместимостью до 2 ТБ он вмещает множество файлов большого размера. Эффективная система охлаждения поддерживает стабильность при длительной работе, даже под высокими нагрузками, сохраняя устройство прохладным и обеспечивая стабильную производительность.Android 15 обеспечивает Pad 100 конфиденциальность, такую как защита от кражи и частное пространство. Повышена эффективность за счёт клонирования приложений и фиксированных режимов разделения экрана. Имеются удобства, такие как автоматическое подключение Bluetooth. Функции персонализации содержат настройки контрастности цветов, предварительный просмотр виджетов приложений и гибкие элементы управления камерой в приложении.Глобальный запуск OSCAL Pad 100 запланирован на 17 февраля. По цене $159,99 (против обычной цены в $319,98), первые 200 покупателей получат бесплатную Bluetooth-клавиатуру. Это эксклюзивное предложение действует. Вы можете добавить свою покупку в корзину уже сейчас.