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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди покупателей новых iPhone в прошлом квартале более трети владели предыдущими менее двух лет
Неужели Apple Intelligence двигает продажи?

Как сообщается в свежем исследовании CIRP, в прошлом квартале по сравнению с 2023 годом выросла доля тех покупателей новых iPhone, которые своим предыдущим смартфоном марки Apple владели не более двух лет. Показатель вырос с 31 до 36%, и это может указывать на наличие неких факторов, которые в прошлом квартале активнее стимулировали владельцев относительно свежих iPhone менять их на новейшее поколение смартфонов.

Источник изображения: Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на квартальной отчётной конференции признался, что смартфоны семейства iPhone 16 продаются лучше предшественников, и эта тенденция ярче выражена на тех географических рынках, где уже доступна технология Apple Intelligence. По всей видимости, этот фактор и ускорил обновление смартфонов компании среди тех, кто покупал предыдущий не более двух лет назад. Одновременно в прошлом квартале снизилась доля тех покупателей новейших iPhone, которые предыдущим устройством владели от двух до трёх лет (с 33 до 30 %) или более трёх лет (с 36 до 33 %).

#смартфоны #apple #аналитика #apple iphone #apple intelligence
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