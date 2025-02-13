Как сообщается в свежем исследовании CIRP, в прошлом квартале по сравнению с 2023 годом выросла доля тех покупателей новых iPhone, которые своим предыдущим смартфоном марки Apple владели не более двух лет. Показатель вырос с 31 до 36%, и это может указывать на наличие неких факторов, которые в прошлом квартале активнее стимулировали владельцев относительно свежих iPhone менять их на новейшее поколение смартфонов.
Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на квартальной отчётной конференции признался, что смартфоны семейства iPhone 16 продаются лучше предшественников, и эта тенденция ярче выражена на тех географических рынках, где уже доступна технология Apple Intelligence. По всей видимости, этот фактор и ускорил обновление смартфонов компании среди тех, кто покупал предыдущий не более двух лет назад. Одновременно в прошлом квартале снизилась доля тех покупателей новейших iPhone, которые предыдущим устройством владели от двух до трёх лет (с 33 до 30 %) или более трёх лет (с 36 до 33 %).