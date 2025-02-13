Первоначально упоминалась даже их марка — Tesla.

Как отмечает Bloomberg, в декабрьской редакции закупочной документации Госдепа США значились статьи бюджета на покупку не только бронированных кроссоверов BMW X5 и X7, но и неких «бронированных Tesla», причём сразу на сумму $400 млн. Сейчас прямое упоминание о продукции Tesla из документации исчезло, но ведомство по-прежнему рассчитывает потратить указанную сумму на закупку неких бронированных электромобилей.

Источник изображения: Electrek

Отметим, что сама Tesla свои электромобили не бронирует, да и без того тяжёлые машины этой марки пришлось бы серьёзно дорабатывать, чтобы добиться необходимого баланса между динамическими характеристиками, управляемостью, запасом хода, не говоря уже о защите обитателей салона от огнестрельного оружия и осколков. Тюнинговые ателье высказывали свою заинтересованность в создании бронированных версий пикапа Cybertruck, и они являются наиболее вероятным кандидатом на участие в конкурсной закупке.

Специфика момента заключается в том, что возглавивший неформальный Департамент по эффективности правительства (DOGE) миллиардер Илон Маск (Elon Musk) вынужден будет бороться с неоправданными, с точки зрения его политических союзников, расходами американского бюджета. Учитывая участие в государственных закупках как минимум двух его компаний (Tesla и SpaceX), миллиардеру придётся в некоторых случаях действовать себе во вред. Упоминания о «броневиках Tesla» из документов Госдепа США исчезло, но сами по себе расходы сохранены. Поднимется ли рука у предпринимателя урезать данную статью бюджета, либо закупка пройдёт под другими формальными критериями, не привлекающими лишнего внимания, станет известно с течением времени.