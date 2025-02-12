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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компания основателя Oculus получит контракт на снабжение американских военных шлемами дополненной реальности
Microsoft уйдёт на второй план, но окончательно от участия в проекте не откажется.

После продажи стартапа Oculus VR Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) его основатель Палмер Лаки (Palmer Luckey) вместе с компаньонами основал в 2017 году корпорацию Anduril Industries, которая явным образом сосредоточилась на инновационных решениях для оборонной сферы. Она создаёт беспилотники и роботизированные системы, а с прошлого года разрабатывает программное обеспечение для очков дополненной реальности IVAS, которые Microsoft создала на основе своей гражданской AR-гарнитуры HoloLens. В процессе эволюции данные очки успели потерять в массе и размерах, а также снизить неприятные побочные эффекты от использования в виде «морской болезни».

Источник изображения: Microsoft

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на запись в личном блоге Палмера Лаки, компания Anduril Industries заменит Microsoft в качестве основного подрядчика в контракте на поставку шлемов дополненной реальности IVAS для американских вооружённых сил. Сумма контракта составляет почти $22 млрд, но пока заказчик выражает недовольство высокой стоимостью одной гарнитуры, которая может достигать $80 000.

Шлем IVAS позволяет не только ориентироваться на местности при помощи цифровых карт, но и идентифицировать объекты и предупреждать бойца о приближении опасности. Устройство оснащено тепловизором и необходимыми средствами коммуникации. Хотя Пентагон пока не одобрил официально такую перестановку, Anduril должна взять на себя обязательства Microsoft по разработке, производству и поставкам данных шлемов. Microsoft из проекта не выходит окончательно, она будет обеспечивать Пентагон необходимой облачной инфраструктурой для работы с данными.

#microsoft #пентагон #дополненная реальность #ar-гарнитура #anduril industries #microsoft hololens
Источник: bloomberg.com
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