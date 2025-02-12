Из-за каникул в Китае вперёд вырвались США и Европа.

Как отмечает Reuters, январская статистика Rho Motion показала смену лидеров на рынке электромобилей и подключаемых гибридов. Китайские новогодние каникулы привели к падению продаж таких машин в регионе на 43% в последовательном сравнении. С другой стороны, европейское законодательство продолжает ужесточать требования к выбросам углекислого газа, поэтому в данном регионе наблюдался всплеск спроса на электромобили и гибриды. Вместе с США европейскому региону удалось впервые обойти по объёмам продаж Китай за период с февраля прошлого года.

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Тем не менее, в годовом сравнении январские продажи электромобилей и гибридов в Китае всё равно выросли на 11,8% до 700 тысяч штук. Европа продемонстрировала рост на 21% до 250 тысяч машин. Рынок Германии вырос на 40% из-за прошлогоднего эффекта низкой базы после прекращения субсидий, а вот Франция просела на 52% из-за введения нового налога на подзаряжаемые гибриды.

США и Канада продемонстрировали рост объёмов реализации подзаряжаемых гибридов и электромобилей на 22,1% до 130 тысяч штук. Весь остальной мир вырос на 50%, но мировая статистика в целом говорит о росте объёмов реализации на 18% до 1,26 млн машин. В последовательном сравнении январь продемонстрировал снижение на 35%.