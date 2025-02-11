Модели серий X870(E), B850/B840, X670(E), B650(E) и A620(A) в деле!

Компания ASRock объявила о полной поддержке процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с технологией 3D V-Cache на своих материнских платах, предназначенных для платформы AM5.

Для обеспечения совместимости с новыми чипами Zen 5, чей запуск намечен на следующий месяц, ASRock выпустила обновление BIOS на базе AGESA версии 1.2.0.3a. Оно доступно для всей линейки материнских плат AM5, включая модели серий X870(E), B850/B840, X670(E), B650(E) и A620(A). Своевременный выпуск обновления предоставит пользователям достаточно времени для подготовки своих систем.

Примечательно, что на странице поддержки BIOS ASRock рекомендует пользователям, обновившимся до AGESA 1.2.0.3a, также установить новую версию драйвера чипсета – 7.01.08.129. Хотя на официальном сайте AMD пока доступна лишь версия 6.10.17.152, ASRock предоставляет новый драйвер через свою страницу поддержки.

Ранее в розничных магазинах появились предварительные цены на 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D – около $700 и $600 соответственно. Эти цифры сопоставимы с ценами на 3D V-Cache процессоры предыдущего поколения.

Благодаря Ryzen 7 9800X3D, AMD уже занимает лидирующие позиции по игровой производительности. Новые Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, сохраняя игровое превосходство, предложат еще больше ядер для требовательных пользователей.