Спрос на комплектации без штатной мультимедийной системы начнёт расти?

Автопроизводители берут у рынка программного обеспечения всё больше приёмов монетизации, и если инициатива BMW по предоставлению доступа к подогреву сидений по подписке благополучно провалилась, то Stellantis неприятно удивляет клиентов попытками продвигать рекламу на дисплее штатной информационной системы автомобиля в виде всплывающих баннеров. По крайней мере, с таким нововведением столкнулись владельцы некоторых моделей Jeep.

Источник изображения: Jeep

Как поясняет Stellantis, в рамках заключённого с радиовещательной компанией SiriusXM контракта автомобили данного автоконцерна демонстрируют рекламные предложения в виде всплывающих баннеров во время каждой остановки машины с включенным питанием бортовой мультимедийной системы. Реклама вылазит буквально на каждом светофоре и закрывает собой весь дисплей на центральной консоли. Закрыть баннер можно нажатием на соответствующую часть сенсорного дисплея, но отключить полностью невозможно. Stellantis лишь обещает демонстрировать её реже, чем сейчас.