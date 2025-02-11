Чтобы выжить на очень конкурентном китайском рынке.

На масштабной презентации, как отмечает South China Morning Post, руководство китайского автогиганта BYD объявило, что намерено оснастить как минимум 21 модель электромобилей и гибридов своего производства системами активной помощи водителю не ниже уровня автономности L2 в самое ближайшее время. По сути, достаточно развитый автопилот получат даже электромобили стоимостью менее $10 000 типа изображённого на иллюстрации хэтчбека Seagull.

Источник изображения: BYD

BYD является лидером китайского автомобильного рынка, и скоро уже как три года не выпускает машины только с ДВС, сосредоточившись на гибридах и электромобилях. Масштабы производства и вертикальная интеграция бизнеса до сих пор позволяли компании предлагать широкий ассортимент моделей по низким ценам, но покупателей теперь начинают волновать возможности машин в сфере автоматизации управления, поэтому биться за своё место под солнцем BYD намерена весьма серьёзно.

Как считает руководство компании, ей в этом помогут наработки коллектива из 5000 инженеров, которые трудились над фирменным автопилотом на протяжении семи лет. Лидерами китайского рынка в сфере автоматизации управления при этом считаются стартапы XPeng и Nio, а также телекоммуникационный гигант Huawei Technologies, который в том или ином виде поддерживает марки Aito (Seres) и Avatr (Changan). Компания BYD не собирается уступать лидерам этого рынка, а заодно готова предлагать свои передовые технологии управления без серьёзной доплаты со стороны клиентов.