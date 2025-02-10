В зависимости от тарифа и оператора связи.

Как сообщает Bloomberg, оператор связи T-Mobile вчера обнародовал условия соглашения с компанией Starlink Илона Маска (Elon Musk), которая предлагает услугу обмена текстовыми сообщениями напрямую через свои спутники связи с использованием совместимых смартфонов на территориях с неразвитой наземной инфраструктурой сотовых сетей.

Источник изображения: Starlink

Сейчас данный сервис проходит стадию бета-тестирования, поэтому абоненты T-Mobile, а также конкурирующих Verizon и AT&T смогут пользоваться функцией обмена текстовыми сообщениями через спутниковую сеть Starlink бесплатно, но с июля сервис будет переведён на коммерческие рельсы. Абонентам большинства тарифных планов T-Mobile доступ к "спутниковым СМС" станет доступен за ежемесячную плату от $10 до $15, и только клиенты с самым дорогим тарифом Go5G Next получат эту опцию бесплатно.

К спутниковой сети Starlink смогут для обмена текстовыми сообщениями подключиться и клиенты компаний Verizon и AT&T, для этого их смартфоны должны поддерживать использование e-SIM. Стоимость услуги для них составит $20 в месяц. В дальнейшем будет налажен обмен не только текстовыми сообщениями, но и доступ к глобальной информационной сети, а также общение с помощью голосовых сообщений и обмен фотографиями. Verizon в этой сфере сотрудничает с оператором спутниковой связи AST SpaceMobile, а компания Apple уже давно взаимодействует с Globalstar для реализации функции отправки экстренных сообщений через спутники.