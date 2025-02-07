Значительно ниже, чем у Core i9-14900K.

В базе данных Geekbench появился процессор Intel Core i9-15900K, который, судя по количеству ядер и потоков, является не чем иным, как ошибочно идентифицированным инженерным образцом Core i9-14900K. Процессор имеет 24 ядра и 32 потока, а также 8 МБ кэша L2 и 36 МБ кэша L3.

Сокет тоже совпадает — LGA 1700. Идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 также указывает на принадлежность к серии Raptor Lake или Raptor Lake Refresh, в то время как настоящие процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake) имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2.

Результаты тестирования Core i9-15900K в Geekbench оказались весьма разочаровывающими. Он набрал всего 2279 баллов в одноядерном и 11690 баллов в многоядерном тестах, что значительно ниже, чем у Core i9-14900K (около 3000 и 20000 баллов соответственно в Geekbench 6). Заявленные частоты тоже ниже: базовая — всего 800 МГц, а boost — 4,8 ГГц, в то время как у 14900K boost-частота достигает 5,8 ГГц.

Тестирование проводилось на материнской плате B760I Snow Dream от китайской компании JGINYUE в форм-факторе ITX с разъёмом LGA 1700. Intel не планирует выпускать серию 15000 – это всего лишь ошибочно идентифицированный представитель серии Core Ultra 2. Так что ждать новую серию процессоров Intel пока не стоит.