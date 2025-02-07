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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
Значительно ниже, чем у Core i9-14900K.

В базе данных Geekbench появился процессор Intel Core i9-15900K, который, судя по количеству ядер и потоков, является не чем иным, как ошибочно идентифицированным инженерным образцом Core i9-14900K. Процессор имеет 24 ядра и 32 потока, а также 8 МБ кэша L2 и 36 МБ кэша L3.

Сокет тоже совпадает — LGA 1700. Идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 также указывает на принадлежность к серии Raptor Lake или Raptor Lake Refresh, в то время как настоящие процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake) имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2.

Результаты тестирования Core i9-15900K в Geekbench оказались весьма разочаровывающими. Он набрал всего 2279 баллов в одноядерном и 11690 баллов в многоядерном тестах, что значительно ниже, чем у Core i9-14900K (около 3000 и 20000 баллов соответственно в Geekbench 6). Заявленные частоты тоже ниже: базовая — всего 800 МГц, а boost — 4,8 ГГц, в то время как у 14900K boost-частота достигает 5,8 ГГц.

Тестирование проводилось на материнской плате B760I Snow Dream от китайской компании JGINYUE в форм-факторе ITX с разъёмом LGA 1700. Intel не планирует выпускать серию 15000 – это всего лишь ошибочно идентифицированный представитель серии Core Ultra 2. Так что ждать новую серию процессоров Intel пока не стоит.

#intel #процессоры #core i9 15900k
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Китя
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Они на реобасе авто про них можно забыть все сами регулируют и делают. двигать ничего не надо не какие ползунки.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Чaтo - -- - Бoт
15:26
В общем, кака бычно - дантесрачЪ, бессмысленный и беспощадный. ПрЭлестно!
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
FelsheR12345
15:26
Мне проще сдвинуть 1 ползунок, чем прикрутить 10 не нужных вентиляторов).
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Ваха Чеченский
15:25
ну типа 500р заработаеш. окей. ну а рили зачем видяха? тратит 20к чтоб 500р нафармить? ашалеть. ты посути месячную зп с клокеша на видюху спустил. не жалко? ты же каждый день пишешь. работяга
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
15:23
вы написали пост. я написал пост. Но есть нюанс
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Китя
15:23
Ну знаю как там греется. но решил эту проблему просторным корпусом и установкой в него 10 вентиляторов и проблема сразу же решилась.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
PanzerK
15:22
Ответ прост - 1500+/- на вашем скриншоте.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
15:21
от вас слишком много слов, а телодвижений не видно
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
FelsheR12345
15:21
Так он её и дает, тротлить не будет. Сейчас греется все, от офисного до топового.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
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