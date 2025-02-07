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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD отгрузила свыше 100 млн кастомных чипов для игровых консолей текущего поколения
Но выручка компании от игрового сегмента в четвёртом квартале упала на 59%.

AMD отгрузила свыше 100 миллионов специализированных процессоров для игровых консолей текущего поколения. Этот впечатляющий результат был озвучен на телеконференции, посвящённой финансовым результатам компании за четвёртый квартал. Речь идёт о чипах для PlayStation 4, PlayStation 5 и даже Steam Deck. Однако триумф AMD был омрачён данными о выручке.

Выручка AMD от игрового сегмента в четвертом квартале упала на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $563 млн за три месяца, закончившихся в декабре 2024 года. Годом ранее компания заработала на игровых продуктах $1,4 млрд. Тем не менее, общая выручка AMD достигла рекордных $7,7 млрд, увеличившись на 24% благодаря росту в сегментах центров обработки данных и клиентских решений. Рост в этих сегментах компенсировал падение в игровом направлении. Годовая выручка от центров обработки данных практически удвоилась, а выручка от клиентских решений выросла на 52%.

Генеральный директор AMD Лиза Су ожидает, что выручка игрового сегмента продолжит снижаться в следующем квартале, хотя и не так значительно, как в других сегментах бизнеса. По ее словам, запасы в каналах сбыта нормализовались, и продажи специализированных чипов вернулись к привычным показателям.

В планах AMD на следующий год — ориентация на самый объемный сегмент рынка игровых ПК с новой архитектурой RDNA 4. «RDNA 4 обеспечивает значительно лучшую производительность трассировки лучей и добавляет поддержку технологии масштабирования с использованием ИИ, что позволит обычным игрокам наслаждаться высококачественным геймингом в 4K», — заявила Лиза Су.

Ожидается «небольшой рост» в игровом и встраиваемом сегментах. В финансовых отчетах за 2025 год AMD планирует объединить клиентский и игровой сегменты в один. Прогнозируемая выручка составит около $7,1 млрд плюс-минус $300 млн, что на 30% больше, чем годом ранее, благодаря росту в сегментах центров обработки данных и клиентских решений. Несмотря на успешный четвертый квартал 2024 года и ожидаемое падение выручки в игровом сегменте, рост портативных игровых ПК, особенно с учетом возможного выпуска новой консоли Steam (скорее всего, на базе AMD), может улучшить позиции компании.

#amd #игровые консоли
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