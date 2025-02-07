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Новости Hardware Алексей Сычёв
Сразу несколько штатов претендуют на размещение центров обработки данных проекта Stargate
Техас окажется первым в очереди.

Как сообщает Reuters, представители мегапроекта Stargate приступили к отбору площадок для строительства центров обработки данных. Сразу несколько штатов претендуют на размещение объектов инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Основным из них является Техас, где OpenAI собирается использовать уже возводимый ЦОД стартапа Crusoe из Сан-Франциско.

Источник изображения: Reuters

В ближайшие несколько месяцев могут быть названы и другие штаты, в которых появятся объекты вычислительной инфраструктуры Stargate. В одном кампусе могут быть сосредоточены от 5 до 10 центров обработки данных. Основные претенденты на размещение новых объектов сосредоточены на западном побережье США, они включают штаты Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Аризона и Юта. На юге расположились Техас, Луизиана и Флорида. Север представлен Висконсином, на северо-востоке сосредоточились Огайо, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания и Нью-Йорк. Напомним, что участники проекта Stargate только на первом этапе намереваются вложить в развитие ЦОД на территории США около $100 млрд, а общая сумма инвестиций за четыре года правления Дональда Трампа (Donald Trump) достигнет $500 млрд. В проекте участвуют OpenAI, Microsoft, SoftBank, Oracle и Arm, но поддерживать его деньгами готовы не все из них.

#сша #искусственный интеллект #инвестиции #stargate
Источник: reuters.com
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