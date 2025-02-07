Наравне с искусственным интеллектом.

В августе прошлого года американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) дал большое интервью декану Военной академии Уэст-Поинт в Нью-Йорке, как отмечает Bloomberg. Только сейчас видеозапись этой беседы была опубликована, и в силу вполне понятных причин значительная часть интервью была посвящена вопросам оборонного характера. По словам Маска, нынешний военный конфликт на территории Украины уже давно демонстрирует доминирование дронов в качестве основного типа применяемых вооружений, поэтому любой другой военный конфликт будущего между крупными государствами окажется «войной дронов».

Источник изображения: Getty Images

Руководство многих стран с военной точки зрения, по словам Маска, готовится к прошлым войнам, а нужно думать о специфике будущих. С этой точки зрения политикам следует избегать излишнего самодовольства, как пояснил миллиардер. Он также отметил, что его система спутниковой связи Starlink показала свою устойчивость в условиях интенсивных боевых действий на территории Украины, когда объекты наземной инфраструктуры постоянно разрушаются, а средства связи подавляются. Миллиардер попутно призвал изменить подход к закупкам в оборонной сфере — им мешают, по его словам, избыточные требования со стороны покупателей.