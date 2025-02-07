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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава GlobalFoundries может возглавить Intel
С предыдущей должности он освободился в минувшую среду.

Плановая смена руководства американской компании GlobalFoundries, как отмечает издание Bits&Chips, может принести пользу корпорации Intel, которая находится в процессе поиска генерального директора после отставки Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в начале декабря. В минувшую среду, по данным источника, Томас Колфилд (Thomas Caulfield), который до этого занимал пост генерального директора GlobalFoundries, уступил место Тиму Брину (Tim Breen), хотя и не покинул компанию окончательно, а возглавит совет директоров в должности исполнительного председателя.

Источник изображения: ASML

По слухам, Колфилд теперь может претендовать на пост главы контрактного подразделения Intel Foundry или всей корпорации Intel, если совет директоров последней сочтёт его кандидатуру подходящей. После затянувшейся реструктуризации, начатой ветераном Intel Гелсингером, руководство компанией могут поручить внешнему кандидату, который может действовать более решительно без оглядки на предыдущий опыт работы.

#intel #globalfoundries #генеральный директор
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