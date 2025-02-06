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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen частично раскрыл облик будущего электромобиля за 20 000 евро
Именно он должен оправдать название автоконцерна.

Глава Volkswagen Томас Шэфер (Thomas Schaefer), выступая недавно перед коллективом головного предприятия автоконцерна в немецком Вольфсбурге, подтвердил намерения наладить сборку на данной площадке перспективных электромобилей на платформе SSP, начиная со следующего года. Первенцем станет компактный электромобиль ID.2all, который поступит на европейский рынок в следующем году по цене от 25 000 евро за базовую версию.

Источник изображения: Volkswagen

Тем не менее, самым «народным» электромобилем марки станет ещё более доступная модель за 20 000 евро, выпуск которой будет налажен в 2027 году. Платформа SSP в дальнейшем подарит жизнь более дорогим электрическому Golf нового поколения и кроссоверу T-Roc. Их здесь планируется выпускать в количестве не менее 500 000 машин каждой модели. С 2019 года Volkswagen удалось реализовать 1,35 млн электромобилей семейства ID, в прошлом году их количество достигло 383 100 штук. По всей видимости, продукция смежных торговых марок, принадлежащих Volkswagen Group, в этой статистике не учитывалась. Более подробная презентация будущего «народного электромобиля» Volkswagen для европейского рынка состоится в начале следующего месяца.

#электромобили #volkswagen #volkswagen id 2 ev
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