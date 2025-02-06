Именно он должен оправдать название автоконцерна.

Глава Volkswagen Томас Шэфер (Thomas Schaefer), выступая недавно перед коллективом головного предприятия автоконцерна в немецком Вольфсбурге, подтвердил намерения наладить сборку на данной площадке перспективных электромобилей на платформе SSP, начиная со следующего года. Первенцем станет компактный электромобиль ID.2all, который поступит на европейский рынок в следующем году по цене от 25 000 евро за базовую версию.

Источник изображения: Volkswagen

Тем не менее, самым «народным» электромобилем марки станет ещё более доступная модель за 20 000 евро, выпуск которой будет налажен в 2027 году. Платформа SSP в дальнейшем подарит жизнь более дорогим электрическому Golf нового поколения и кроссоверу T-Roc. Их здесь планируется выпускать в количестве не менее 500 000 машин каждой модели. С 2019 года Volkswagen удалось реализовать 1,35 млн электромобилей семейства ID, в прошлом году их количество достигло 383 100 штук. По всей видимости, продукция смежных торговых марок, принадлежащих Volkswagen Group, в этой статистике не учитывалась. Более подробная презентация будущего «народного электромобиля» Volkswagen для европейского рынка состоится в начале следующего месяца.