На 34%, а средняя цена реализации увеличилась на 13%.

Компания AMD за прошедшие сутки успела опубликовать годовой отчёт по форме 10-K, в котором о структурных изменениях в выручке говорится чуть больше, чем в пресс-релизе к квартальному отчёту. Напомним, в сегменте клиентских решений выручка AMD по итогам прошлого года выросла на 52% до $7,1 млрд, главным образом за счёт роста объёмов поставок процессоров Ryzen, а также благодаря росту средней цены их реализации.

Источник изображения: AMD

Если быть точнее, объёмы поставок процессоров Ryzen в прошлом году выросли на 34%. Компания не уточняет ни количественное значение этого параметра, ни делит его на настольный и мобильный сегменты. Зато известно, что средняя цена реализации процессоров Ryzen за прошлый год выросла на 14%. То есть, рост выручки не полностью обусловлен увеличением именно объёмов реализации. Рост средней цены всего лишь говорит о том, что большее количество покупателей продукции AMD в этом сегменте отдавало предпочтение более дорогим моделям.

В серверном сегменте выручка выросла на 94% до $12,6 млрд, и эту динамику AMD просто объясняет ростом объёмов реализации ускорителей Instinct и процессоров семейства EPYC, ничего не сообщая об изменении средней цены реализации. Падение выручки на 58% до $2,6 млрд в игровом сегменте компания просто объясняет снижением выручки от реализации заказных решений для игровых консолей, никак не упоминая в этом контексте видеокарты.