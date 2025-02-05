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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA по итогам прошлого года стала третьим по величине выручки поставщиком чипов
По версии Gartner, она уступила только Samsung и Intel.

Компания NVIDIA ещё не отчиталась о результатах фискального квартала, который в её календаре завершился в конце января, но аналитикам Gartner это не мешает предположить, что по итогам 2024 календарного года в целом компания нарастила свою выручку на 84% до $46 млрд. Это позволяет NVIDIA подняться с пятого на третье место среди крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции по величине выручки.

Источник изображения: Xiaomi

В рядах лидеров рейтинга буквально произошла рокировка. На первом месте теперь Samsung Electronics, которая на волне роста цен на микросхемы памяти увеличила свою выручку по итогам прошлого года на 62,5% до $66,5 млрд. Её давний соперник Intel скатился на второе место, хотя формально одноимённая компания и удержала выручку почти на уровне 2023 года, получив в 2024 году почти $49,2 млрд. В некотором смысле «сателлитом» NVIDIA стала южнокорейская компания SK hynix, которая на поставках HBM увеличила свою выручку на 86% до $42,3 млрд и поднялась с шестого места на четвёртое. К слову, AMD в этом рейтинге занимает достойное восьмое место с ростом выручки на 7,4% до $24 млрд.

Компании, не вошедшие в первую десятку, занимают 43,9% мирового рынка полупроводниковой продукции в показателях выручки. Их совокупная выручка по итогам прошлого года выросла на 4,3% до $275 млрд. В общей сложности выручка от реализации чипов среди всех участников рынка выросла в прошлом году на 18,1% до $626 млрд. В текущем сумма может увеличиться до $705 млрд, как считают представители Gartner.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #gartner
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