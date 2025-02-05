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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi рассчитывает до конца года продать 10 000 спорткаров SU7 Ultra стоимостью более $110 000
И это в Китае с его очень конкурентным рынком электромобилей.

Вдохновляясь коллизией с наименованием «АвтоВАЗа», который считается «дважды автомобильным», китайская компания Xiaomi в прошлом году представила самую мощную версию своего электромобиля SU7, которая получила силовую установку мощностью более 1500 «лошадей» и суффикс «Ultra» в обозначении, который уже в сокращённом виде формировал наименование модели «SU7». Продажи этого спорткара, способного разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды, начнутся в Китае в марте текущего года, стоимость модели превысит $114 000. Как отмечает Reuters, основатель и глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) в китайских социальных сетях заявил, что Xiaomi рассчитывает до конца 2025 года реализовать 10 000 экземпляров SU7 Ultra.

Источник изображения: Xiaomi

Напомним, что более спокойная и куда более доступная «гражданская» версия SU7 к концу января разошлась тиражом 150 000 штук, хотя поставляться начала только в марте прошлого года, а мощности единственного выпускающего этот электромобиль предприятия в Пекине ограничены 150 000 экземплярами в год. Однако, к середине года Xiaomi введёт в строй ещё одно такое же предприятие, что позволит ей по итогам текущего года выпустить 300 000 электромобилей, в число которых попадёт и будущий кроссовер YU7. Получается, что 10 000 машин из этого количества придутся на недешёвый SU7 Ultra.

#xiaomi #китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi su7 ultra
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