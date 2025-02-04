Когда все ждут второе, рассчитывать особо не на что.

Череду финансовых отчётов продолжает статистика японской компании Nintendo, которая в прошлом месяце подтвердила намерения к началу апреля представить игровую консоль нового поколения, которая заменит собой присутствующую на рынке почти восемь лет Switch. Фискальный год компания завершит в конце марта, поэтому и прогнозы она строит в привязке к этому рубежу. Поскольку все уже в курсе, что в апреле выйдет так называемая Switch 2, то по итогам текущего фискального года Nintendo рассчитывает продать не 12,5 млн консолей, а только 11 млн штук. Соответственно, операционная прибыль по итогам фискального года не превысит $1,8 млрд, что более чем на 20% меньше предыдущего прогноза, как отмечает Bloomberg.

Источник изображения: Nintendo

В прошлом квартале выручка и операционная прибыль компании сократились почти на треть и не оправдали ожидания аналитиков. За почти восемь лет пребывания на рынке Nintendo Switch была продана в количестве более 150 млн экземпляров, а ещё к ней было реализовано более 1,3 млрд копий игр. Новая консоль сможет воспроизводить игры от предшественницы, поэтому с этой точки зрения влияние программного обеспечения на продажи аппаратной новинки прослеживаться не должно.