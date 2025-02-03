Как правило, достаточно переключиться с PCIe с 5.0 на 4.0, но есть и более фатальные исходы.

С момента выхода 30 января новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D (предназначенная для китайского рынка версия с урезанным ИИ) преследуют фатальные проблемы. Несмотря на ограниченный тираж и высокий спрос, счастливчики, успевшие приобрести новинки, столкнулись с неприятным сюрпризом – «окирпичиванием» карт после установки драйверов.

Проблема, судя по сообщениям на китайских форумах Chiphell и Baidu, а также в соцсети Bilibili, затрагивает модели Colorful и Manli, и даже некоторые варианты Gigabyte. Один из пользователей описал типичный сценарий: после установки драйвера экран гаснет, и система перестаёт видеть видеокарту, независимо от используемого интерфейса (DisplayPort или HDMI). Аналогичные свидетельства поступают и от владельцев Manli GeForce RTX 5090D Gallardo.

Продавец с площадки Goofish заявил о массовом характере проблемы, затрагивающей все RTX 5090 и 5090D. По его словам, последние драйверы с высокой вероятностью приводят к полной неработоспособности карт. Кроме того, встречаются случаи нестабильной работы и даже перегорания микросхем.

Видеоролик на Bilibili демонстрирует «окирпиченную» Manli NVIDIA GeForce RTX 5090D. Похоже, проблема не ограничивается только 5090D. На Reddit владелец RTX 5090 сообщил о невозможности определить карту ни в Windows, ни в BIOS, даже после сброса CMOS. В качестве возможного решения предлагается переключение PCIe с 5.0 на 4.0. Это связано с тем, что RTX 50 – первые полностью совместимые с Gen5 карты, и могут возникать конфликты на старых материнских платах. Также проблемы могут быть вызваны разделением линий между слотами M.2 и PCIe на некоторых плата Gen5.

В дополнение к проблемам с драйверами, сообщество PCMarket на Facebook (via Videocardz & Uniko's Hardware) зафиксировало плавление 16-контактных кабелей питания при тестировании RTX 5090D, 5080 и 4080 под полной нагрузкой. Предположительно, использовались старые разъёмы 12VHPWR, известные проблемами с перегревом на RTX 4090. Учитывая, что 5090 потребляет до 600 Вт, последствия могут быть ещё более серьёзными.

Пока нет информации о подобных инцидентах с новыми разъёмами 12V-2x6, но и самих карт на рынке из-за дефицита пока немного.