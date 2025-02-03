Почти 30% всей выручки компания получает в Китае.

Intel на прошлой неделе опубликовала годовой отчёт по форме 10-K, который позволяет оценить степень зависимости выручки компании от китайского рынка. Примечательно, что по итогам прошлого года Intel не только увеличила китайскую выручку на 4,5% до $15,5 млрд, но и нарастила долю этого региона в совокупной выручке с предыдущих 27 до 29%. Очевидно, что все связанные с Китаем изменения в тарифной политике властей США окажут серьёзное влияние на бизнес компании.

Источник изображения: Intel

Кроме того, степень концентрации выручки по признаку распределения между крупными клиентами также по итогам прошлого года выросла с 40 до 45 %. Имена трёх крупнейших клиентов компании традиционно не называются, но именно они обеспечивали 45% всей выручки Intel в прошлом году. Если крупнейших из троих остался на уровне 19% выручки, то второй увеличил свою долю с 11 до 14 %, а третий по величине нарастил её с 10 до 12 %. Отмечается, что все три крупнейших клиента Intel относятся к продуктовому направлению деятельности компании и получают от неё платформы и компоненты. По всей видимости, речь идёт о сегменте ПК, серверных компонентов и сетевых решений. За пределами продуктовых сегментов Intel в прошлом году выручила только $3,15 млрд из общей суммы $53,1 млрд. При этом на сегмент ПК пришлось 57% всей годовой выручки Intel. Получается, что зависимость компании от этого рынка не только не снижается, но даже увеличивается.