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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции TSMC упали на 6,6% после возвращения инвесторов с каникул
Тайвань всю прошлую неделю отдыхал.

Тайваньский фондовый рынок, как поясняет Bloomberg, на ситуацию с DeepSeek отреагировал с задержкой, поскольку на прошлой неделе местная биржа была закрыта на каникулы. Торги в понедельник начались снижением курса акций TSMC на 6,6%, ценные бумаги Foxconn подешевели на 9,2%, а индекс Taiex в целом просел на 4,4%. Тайваньские инвесторы подобным образом отреагировали на недельной давности новость о появлении языковых моделей DeepSeek, которые при солидном быстродействии стоят заметно меньше западных.

Источник изображения: Intel

Конечно, некоторые аналитики уже бросились подвергать сомнению заявления DeepSeek о затратах в размере $6 млн и использовании только пары тысяч ускорителей NVIDIA H800. По мнению представителей SemiAnalysis, компания DeepSeek располагает почти 50 000 различных ускорителей вычислений NVIDIA, а затраты на построение собственной вычислительной инфраструктуры и её содержание превысили $1,6 млрд.

В любом случае, фондовый рынок Тайваня пока переваривает новость о том, что для создания передовых языковых моделей может потребоваться меньше аппаратных ресурсов, чем считалось до сих пор. Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что подобная реакция является временной, ведь более доступные языковые модели откроют рынок для большего количества участников, и им всё равно потребуется достаточное количество ускорителей и другого «железа».

#tsmc #тайвань #акции #deepseek
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