Traktor в числе первых получил доступ к видеокарте и разогнал её.

По традиции, используя поддержку товарищей со связями в торговых сетях, участник нашей конференции Traktor водрузил российский триколор в рейтинге HWBot, относящемся к достижениям в разгоне новейшей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080. Понятно, что ситуация меняется динамически, но на момент подготовки этого материала к публикации результаты Алексея были лучшими в целом ряде тестов. Следить за его дальнейшими успехами можно и по профильной ветке в нашей конференции.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Traktor получил в своё распоряжение видеокарту GeForce RTX 5080 в исполнении Palit, которую традиционно разгонял на «свежем воздухе» без модификации штатной системы охлаждения. Напомним, что в эти дни в Москве стояла плюсовая температура окружающего воздуха, но она всё равно существенно ниже комнатной. Частоту графического процессора видеокарты удалось поднять при этом почти до 2900 МГц или 3220 МГц в режиме Boost.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Центральный процессор Intel Core i9-14900KS семейства Raptor Lake-R охлаждался так называемым «чиллером» и демонстрировал способность работать на частотах около 6 ГГц. В основе стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690I Unify на базе чипсета Intel Z690. Пока до охлаждения GeForce RTX 5080 не добрались специалисты с водоблоками и резервуарами для жидкого азота, у нашего соотечественника есть возможность покрасоваться на вершинах рейтинга HWBot.