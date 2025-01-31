Для тех, кто понимает.

«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ИНЭУМ) в 2025 году начнёт серийный выпуск программируемых логических контроллеров (ПЛК) «ПЛК-Эльбрус» для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Как сообщил CNews заместитель гендиректора ИНЭУМ Игнат Бычков, уже оформляются заказы на сотни устройств. Ожидается, что спрос значительно вырастет после получения сертификата ФСТЭК по требованиям безопасности информации для объектов КИИ.

Сертификат на серийное производство «ПЛК-Эльбрус» институт получил в январе 2025 года. Производство будет развернуто на базе ИНЭУМ в Москве с привлечением российских предприятий-партнеров. В 2025 году ИНЭУМ планирует поставить до 500 контроллеров предприятиям ТЭК.

«ПЛК-Эльбрус» построен на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3», изготовленного по 16-нм техпроцессу. Это означает, что производство самих процессоров в России невозможно. Алексей Бойко, автор Telegram-канала RUSmicro, предполагает, что чипы могут выпускаться на контрактном производстве за рубежом. ИНЭУМ не раскрывает место производства компонентов.

«ПЛК-Эльбрус» предназначен для построения АСУ ТП среднего и высокого уровня сложности как в централизованных, так и в распределенных системах управления. Контроллер использует российское ПО, процессор и микроконтроллеры. Он внесен в реестр программно-аппаратных комплексов российского производства Минцифры. «ПЛК-Эльбрус» уже эксплуатируется на объектах атомной отрасли, а также проходит испытания в нефтегазовой промышленности. Переход объектов КИИ на российское оборудование должен завершиться к 1 января 2030 года согласно постановлению Правительства РФ.