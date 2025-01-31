Такие изделия существуют, но для продажи в рознице не предназначены.

Ресурс Tom’s Hardware сообщил, что представители Seagate Technology отрицают причастность компании к намеренному распространению подержанных жёстких дисков под видом новых. Скандал разразился с подачи немецких СМИ, описавших наличие множественных прецедентов более чем в десяти магазинах Германии. Диагностика выдаваемых за новые жёстких дисков показывала, что они имеют наработку в десятки тысяч часов.

Источник изображения: Seagate

Seagate пояснила, что она действительно поставляет на рынок восстановленные жёсткие диски, но они оснащаются особой маркировкой и не предназначаются для реализации в рознице. Клиенты в серверном сегменте приобретают такие накопители, желая немного сэкономить и уберечь природу от лишнего воздействия, вызываемого утилизацией старых жёстких дисков и производством новых. Они каким-то образом просочились в немецкую розницу. Что характерно, Seagate сбрасывает счётчик наработки перед реализацией восстановленных жёстких дисков. Соответственно, немецким покупателям достались накопители, которыми кто-то уже успел попользоваться.