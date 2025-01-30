Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тестирование беспилотных такси Waymo охватит более десяти городов
В том числе, за пределами США.

С учётом печального исхода инициативы Cruise по развитию бизнеса в сфере разработки беспилотных такси, Waymo остаётся одним из немногих игроков американского рынка, которому удаётся расширять географию предоставления услуг или хотя бы тестирования своих беспилотных такси. В прошлом году соответствующие услуги были доступны в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, штат Аризона, а также были запущены в Майами, штат Флорида. По информации Reuters, в текущем году тестирование беспилотных прототипов начнётся более чем в десяти городах, причём не только на территории США.

Источник изображения: Waymo

По крайней мере, тесты Waymo начнут проводиться в Токио, что технически должно подготовить компанию к экспансии на другие рынки с левосторонним движением. В Калифорнии к районам тестирования прототипов Waymo добавятся город Траки и Сан-Диего, соответствующие машины выйдут на улицы Лас-Вегаса, в части штатов Мичиган и Нью-Йорк. Впрочем, на первых порах в каждый из новых регионов будет направлено всего по десять машин, и управляться они будут водителями в ручном режиме. Это позволит компании собрать необходимую информацию и подготовить автоматику к работе в новых условиях. На данный этап подготовки уйдёт около двух месяцев. Сама Waymo сообщает, что её алгоритмы хорошо адаптируются к новой обстановке, и это позволяет осуществлять географическую экспансию уверенными темпами.

#сша #автопилот #waymo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
42
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
60
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
279
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
10
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10

Сейчас обсуждают

Johan_888
12:16
Зачем нападать, половина Гренландии хочет в штаты.
Глава Евросовета заявил о намерениях ЕС защищать территориальную целостность Дании
sexsexseven
12:16
Может тебе действительно нужна помощь?
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
REY_B_
12:14
В юрском периоде, 65 миллионов лет назад, СО2 в атмосфере было в 100 раз больше. В 100 раз!!!! А сейчас идёт Ледниковый Период. 2 миллиона уже идёт. При нём тепло быть не может в принципе. Нынешнему п...
Учёные выяснили, что скорость нагрева океанов на Земле за последние 40 лет увеличилась на 400%
ExtenZ
12:13
а теперь вопрос есть pentium II 400 что лучше на нем ставить (в плане видеокарты) ?
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Сергей Шаманаев
12:13
Бесплатные 10 соток и такой дом решат многие проблемы в Казахстане, кроме монополии заинтересованного рынка недвижимости
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Nvidia&Intel Hater
12:11
Конечно дорисует,скоро будут трехрукие ходить персы или четырехногие.две башки тоже норма.стопка белья в стопку газет уже превращалась с этим дегрод длсс.Это не дно, а днище для игр ,но паства отбитых...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Александр
12:08
Тогда, с ваших слов, получается, что нвидии надо было не лучи добавлять, а производительность и память увеличивать, ну чтоб потом не пришлось несуществующие детали нейронкой дорисовывать?)) А из этого...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Китя
12:05
Конечно кто покупает яхты, виллы им конечно очень дорого будет стоить 5090 всяко. а нишей который пьет вместо чая солому. и доедает последний с солью будет говорить что 5090 карта та плохая :-))
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
12:03
Конечно пойдешь.ровно в 12 мск ты идешь на процедуры.я сначала смеялся а теперь вижу что ровно в 12 мск ты пишешь я пойду ))) все время почти
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
12:01
ты наслаждаешься гораздо худшим дерьмом.коим является дегрод длсс
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем