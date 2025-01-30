В том числе, за пределами США.

С учётом печального исхода инициативы Cruise по развитию бизнеса в сфере разработки беспилотных такси, Waymo остаётся одним из немногих игроков американского рынка, которому удаётся расширять географию предоставления услуг или хотя бы тестирования своих беспилотных такси. В прошлом году соответствующие услуги были доступны в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, штат Аризона, а также были запущены в Майами, штат Флорида. По информации Reuters, в текущем году тестирование беспилотных прототипов начнётся более чем в десяти городах, причём не только на территории США.

Источник изображения: Waymo

По крайней мере, тесты Waymo начнут проводиться в Токио, что технически должно подготовить компанию к экспансии на другие рынки с левосторонним движением. В Калифорнии к районам тестирования прототипов Waymo добавятся город Траки и Сан-Диего, соответствующие машины выйдут на улицы Лас-Вегаса, в части штатов Мичиган и Нью-Йорк. Впрочем, на первых порах в каждый из новых регионов будет направлено всего по десять машин, и управляться они будут водителями в ручном режиме. Это позволит компании собрать необходимую информацию и подготовить автоматику к работе в новых условиях. На данный этап подготовки уйдёт около двух месяцев. Сама Waymo сообщает, что её алгоритмы хорошо адаптируются к новой обстановке, и это позволяет осуществлять географическую экспансию уверенными темпами.